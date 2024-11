Una voragine si è aperta questa sera nella periferia di Carbonia. A notarla alcuni clienti di un'attività commerciale presente nella zona.

Il fatto si è verificato in un terreno tra la strada statale 126 (via Nazionale nei pressi della rotonda di Is Gallus) e la bretella interna dove sono presenti due importanti attività commerciali.

La voragine (Foto: Fabio Murru)

Fortunatamente a cedere è stata un'area esterna alle due carreggiate: sarebbe collassata una condotta laminata installata per far proseguire il corso del Rio S'Acqua Stanziali dopo le opere di urbanizzazione della zona.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Carbonia e gli agenti della polizia locale. In tarda serata l'area è stata transennata dagli operai del cantiere comunale.

