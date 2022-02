Si è svolta questa mattina nella sede dell'ex tribunale di Carbonia, dove sono ospitati gli uffici dei Servizi sociali, la consegna dei pacchi alimentari di Coldiretti, in collaborazione con Campagna Amica e Filiera Italia, destinati alle famiglie bisognose.

La consegna è stata effettuata dal vicepresidente della federazione Coldiretti Cagliari e responsabile dell'ufficio territoriale di Carbonia, Sergio Lai, che con Giuseppe Vella, in veste di funzionario Coldiretti, ha consegnato i pacchi al sindaco Pietro Morittu e all'assessore ai servizi sociali Roberto Gibillini. L’assessore ha ricordato l’importanza del dono visto che solo nel 2021 sono stati ben “277 i nuclei in difficoltà economica in carico ai Servizi sociali, esclusi i percettori del reddito di cittadinanza”.

All'interno dei pacchi sigillati son presenti beni di prima necessita, tra cui olio, latte, farina e altri alimenti primari, che saranno destinati alle famiglie che vivono un particolare momento di ristrettezze, dovuto anche alle conseguenze della pandemia.

" È un'operazione significativa perché dà un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e lo fa con prodotti sani e di qualità” sono le parole del vicepresidente Sergio Lai, che conferma come la Coldiretti sia da sempre sensibile a questo tema .

Nei prossimi giorni verranno contattate le persone a cui saranno destinati i beni donati.

