Nel corso del 2024 con le loro prestazioni capaci di aggiudicarsi titoli non solo regionali ma anche nazionali e internazionali, hanno dato lustro alla città di Carbonia. E Carbonia ha voluto premiare i club e le associazioni sportive che sono stati capaci di dimostrare ancora una volta quanto il mondo dello sport della città del carbone abbia saputo e sappia sempre raggiungere livelli particolarmente alti. Così, nel corso di una cerimonia avvenuta in aula consiliare un paio di giorni fa, l'assessorato allo Sport rappresentato da Giorgia Meli, ha premiato una serie di club le cui attività spesso non solo hanno raggiunto importanti livelli sportivi ma anche di inclusione sociale.

Le associazioni sono la Aurora, l'Asso Sulcis, la Roller, l'Antares, l'Arcobaleno, l'Arco Club, l'Atlantide, l'Astra, l'Atletica Mineraria, i Dimonios, la ASD Dojo, la Stella Speciale. E poi ancora il Tennis club Carbonia, il Terra Sarda, il Wudang Kung Fu, la ASD Comunale, quindi la Tersicore, la Elledance, i Corvi e i Miners. La premiazione è stata anche l'occasione per fare il punto su una serie di progetti di potenziamento della cittadella sportiva di via Balilla che sono ormai sulla rampa di lancio.

