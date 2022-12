La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Carloforte è intervenuta questa mattina poco dopo le 10 in località "Miniere di Bocchette" per soccorrere un cane finito in un tunnel sotterraneo.

A dare l’allarme è stato il proprietario: non appena si è accorto che il suo amico a quattro zampe non tornava dalla passeggiata esplorativa, si è messo in contatto con la sala operativa 115.

Gli operatori si sono addentrati nell'area mineraria alla ricerca del cagnolino, individuato dopo qualche ora spaventato, stanco e disorientato per il lungo girovagare.

I Vigili del Fuoco lo hanno quindi recuperato e riaffidato sano e salvo alle braccia del suo padrone.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata