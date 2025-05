Un semplice chiosco trasformato in una discoteca abusiva a cielo aperto, il tutto senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e privo delle necessarie autorizzazioni. È quanto hanno scoperto i Carabinieri, in collaborazione con il personale della Siae, a Carloforte. Denunciato il titolare dell’attività, un giovane imprenditore ventiquattrenne residente sull’isola. Le accuse nei suoi confronti riguardano gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Le indagini hanno preso il via da un controllo effettuato dai militari lo scorso 25 maggio. Secondo quanto accertato, l’area del chiosco era stata allestita per ospitare una serata con musica ad alto volume, senza autorizzazioni e senza il pagamento dei diritti alla Siae. Durante l'ispezione, inoltre, è stato rilevato un grave problema di sicurezza. Come accertato dagli inquirenti, è stato scoperto che tutte le uscite di emergenza risultavano chiuse dall’interno, rendendo impossibile una rapida evacuazione in caso di necessità e mettendo così in pericolo l’incolumitò delle numerose persone presenti alla serata.

A seguito degli accertamenti, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per circa 3.000 euro e posto sotto sequestro tutta la documentazione relativa all’organizzazione dell’evento. L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati in occasione di manifestazioni a forte richiamo turistico, come il Girotonno.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata