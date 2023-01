È accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 46enne arrestato ieri a Carloforte dai carabinieri.

In evidente stato di alterazione psicofisica, ha tentato di salire sul traghetto per Portovesme senza avere il biglietto. Il personale di bordo ha avvisato i militari e l’uomo li ha prima minacciati e poi li ha spintonati per evitare di finire in caserma.

Dopo essersi calmato, ha spiegato di aver assunto un cocktail di alcolici e farmaci.

Scattato l’arresto, oggi per il 46enne è in programma l’udienza per direttissima a Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata