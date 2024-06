La commozione per la scomparsa di Sara Pau, giovane ricercatrice universitaria attivissima a Carbonia nel campo sociale e politico, è ancora enorme.

Una testimonianza di affetto alla sfortunata 38enne deceduta pochi giorni fa dopo una lunga malattia è stata rivolta dai tifosi del Carbonia Calcio: all'angolo fra via Umbria e via Satta gli ultras biancoblù hanno affisso uno striscione che sintetizza il pensiero di tutti coloro che in questi giorni si sono commossi per la tragedia: "Un esempio per la città: ciao Sara", si legge nel manifesto appeso a bordo strada.

Non è la prima volta che la tifoseria mineraria si rende protagonista di interventi di questo tipo in ricordo di giovani persone la cui esistenza è stata prematuramente interrotta dal destino.

