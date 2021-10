Ha rosicchiato i fili elettrici della centralina del palazzo ed rimasto fulminato. Il danno però ha provocato l'emissione di fumo che ha messo in allarme i residenti del palazzo: è successo a sera a Carbonia, nell'edificio Sagittario, in piazza Rinascita, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con una squadra di tecnici elettricisti per porre rimedio all'inconveniente provocato dal roditore.

L'animale è riuscito infatti a insinuarsi all'interno della centralina elettrica principale dell'edificio di 9 piani e ha cominciato a mordere alcuni fili fino a quando non ha strappato alcuni collegamenti. A quel punto però la corrente elettrica ha ucciso l'animale e da alcuni dei fili è cominciato a fuoriuscire del fumo che è stato immediatamente notato dai condomini. Supponendo ovviamente che stesse per succedere qualcosa di grave, è partita subito la telefonata al 115 e sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco: non appena aperta la botola del contatore principale si è scoperto che il guasto era stato causato dal roditore. In corso le operazioni di ripristino della centralina.

