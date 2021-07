Nuovo incendio nella periferia nord di Carbonia dopo il grosso rogo di domenica scorsa che ha lambito alcune abitazioni e due scuole e che ha visto impegnate numerose squadre antincendio.

Questo pomeriggio il fuoco è partito a ridosso della rotatoria che porta all'ospedale Sirai, interessando una buona parte dell'area già percorsa dallo scorso episodio.

Il fumo a ridosso delle abitazioni (L'Unione Sarda - Murru)

Le fiamme alimentate dal vento sono arrivate vicino alle abitazioni. Disagi per i residenti e per coloro che si recavano nei pressi dell'attività commerciale per il fumo che ha avvolto completamente la città.

I Vigili del fuoco sul posto (L'Unione Sarda - Murru)

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, i mezzi del corpo forestale, la protezione civile Terramare, i vigili urbani e i carabinieri.

