Segnali sbiaditi, rotonde trappole in cui dare precedenza era un enigma, attraversamenti pedonali inesistenti: in varie zone di Carbonia le condizioni per pedoni e automobilisti erano difficoltose ma da oggi la situazione è a una svolta perché sono iniziati i lavori di ripristino e installazione della segnaletica.

“A seguito delle osservazioni degli stessi cittadini – ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu – è stato disposto, grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e l’Ufficio tecnico, un intervento volto al miglioramento delle condizioni per automobilisti e pedoni”.

La posa in opera della segnaletica riguarda specchi parabolici in alcuni incroci stradali, cartelli di divieto d’accesso, cartelli di “dare precedenza” nel comparto tra via Sicilia e strade adiacenti, ulteriori cartelli di indicazione viaria.

Per le attività di ripristino, su cui non si metteva mano da anni, oggi il Comune si è concentrato sulla segnaletica di alcune rotonde cittadine quasi in stato di abbandono, attraversamenti pedonali e stalli per disabili in via Roma.

Tra le varie azioni, è stato rimesso lo specchio parabolico in via Filzi, all’uscita di via don Sguotti. È stato inoltre riposizionato il cartello che indica la frazione di Medadeddu, divelto dopo un incidente.

© Riproduzione riservata