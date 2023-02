Stop all'anarchia nel quartiere residenziale di Santa Caterina a Carbonia dove la carenza di segnaletica che perdurava da decenni.

Il sindaco Pietro Morittu, con un'ordinanza, ha dato risposta alle istanze pervenute disponendo la regolamentazione della viabilità nell’intersezione tra via Balla, via Dalì, via Salgari e via Matisse.

Il fine è prevenire situazioni di pericolo in una zona ad alta intensità di traffico.

Ecco i nuovi cartelli:

in via Balla l'istituzione dell’obbligo di “Arresto-Stop” all’intersezione con via Salgari e via Matisse

in via Dalì obbligo di “Arresto-Stop” all’incrocio con via Salgari e via Matisse

in via Matisse istituito il “Dare precedenza” con via Salgari e via Balla

in via Salgari istituito anche il “Diritto di precedenza”

Come ha precisato l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu, «abbiamo preso atto delle segnalazioni pervenute dagli abitanti della zona che lamentavano un’eccessiva velocità dei veicoli: adottate misure opportune di riordino».

Sistemata la segnaletica verticale e orizzontale.

© Riproduzione riservata