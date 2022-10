È iniziata oggi l'installazione delle luminarie natalizie nel centro cittadino di Carbonia.

I lavori, quest'anno iniziati con largo anticipo, hanno colto di sorpresa la cittadinanza che non si aspettava di ammirarle già da ottobre.

Si tratterebbe infatti di un test di prova per verificare l'installazione di nuove luci: per vederle accese bisognerà però aspettare ancora qualche settimana, probabilmente inizio dicembre, quando sarà completata l'installazione di tutti gli addobbi.

