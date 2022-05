Carbonbia si prepara a festeggiare, nella giornata di domani, giovedì 12 maggio, il suo santo patrono martire, San Ponziano.

I festeggiamenti sono affidati alla chiesa proncipale della città e potranno svolgersi senza molte delle limitazioni Covid che hanno contrassegnato gli ultimi due anni.

Per consentire, però, che il corteo religioso si possa muovere in sicurezza in città, il comandante della Polizia Municipale Andrea Usai ha emesso un’ordinanza: domani dalle 19,30 e fino al termine della manifestazione ci sarà una chiusura temporanea al traffico per il tempo necessario al passaggio della processione religiosa in onore del patrono.

Saranno momentaneamente interdette alle auto viale Arsia, via Catania, via Roma, via Manno, via Fosse Ardeatine, piazza Matteotti e via San Ponziano.

