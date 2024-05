Una discussione per la fila alle casse del supermercato si è trasformata in un brutale pestaggio: un settantaduenne di Brescia è in prognosi riservata per un trauma cranico, un altro uomo di 65 anni ha riportato qualche contusione. Dell’aggressore ancora nessuna traccia nonostante la scena di violenza sia stata notata da diversi clienti.

L’aggressione

A farne le spese è stato soprattutto Tullio Cattaneo, 72 anni, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari. È sotto osservazione in condizioni vigili. In base alla ricostruzione dei fatti che però necessità di ulteriori approfondimenti (le indagini sono a carico dei carabinieri intervenuti sul posto), lui e un amico di circa 65 anni due sere fa erano all’interno del market Lidl, alla periferia nord della città. Avvicinandosi alle casse con la merce sarebbe scaturito un diverbio con una o più persone pare, così avrebbero appurato i militari, per il rispetto della fila. Forse una parola di troppo, forse un eccesso di nervosismo e la discussione sarebbe degenerata non all’interno del centro commerciale (le guardie giurate l’avrebbero stroncata sul nascere) ma nei parcheggi. E qui sarebbe avvenuta l’aggressione fisica. Non solo parole grosse, ma spintoni pesanti e qualche colpo.

Le ferite

Non è chiaro che se il pensionato di 72 anni si sia procurato le ferite alla testa cadendo o in conseguenza di qualche pugno o calcio. Fatto sta che sia lui che l’altro turista sono stati accompagnati dall’ambulanza della Solky nel vicinissimo ospedale Sirai. Per il trasporto sono entrambi saliti a bordo della stessa ambulanza, uno in codice giallo l’altro in rosso. Ma attorno alla mezzanotte le condizioni di Tullio Cattaneo sono andate peggiorando e i medici hanno ritenuto opportuno disporne il trasferimento al Brotzu di Cagliari. L’uomo è stato intubato, le sue condizioni sono stazionarie.

Le indagini

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Sul luogo del pestaggio sono intervenuti i militari della Radiomobile. Gli accertamenti sono in corso. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del dell’aggressione per individuare il responsabile. Sono stati interrogati alcuni dipendenti del centro commerciale, ma per il momento non trapelano altri particolari su quanto accaduto nel parcheggio.

