Piove nei corridoi dell’istituto Professionale Ipia a Carbonia, e piove anche nel piano superiore della biblioteca Doneddu di viale Arsia.

Il maltempo ha fatto emergere oggi alcuni problemi di tenuta delle strutture pubbliche dovuti alla scarsa impermeabilizzazione dei solai. Disagi in primis alla scuola Professionale Emanuela Loi di via Dalmazia, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco che tuttavia non hanno ravvisato pericoli per le persone: filtra acqua in un laboratorio e alcuni secchi sono stati posizionati in un corridoio dove sono stati rimossi circa 10 pannelli in cartongesso del controsoffitto impregnati.

La Provincia, proprietaria dell’edificio, riceverà gli esiti del verbale dai vigili, ma l’ente era già intervenuto sul solaio. E piove anche nella sala convegni al primo piano della biblioteca municipale: notevoli le chiazze di acqua sul pavimento e anche su alcune sedie e arredi.

© Riproduzione riservata