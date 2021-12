A Carbonia nonna Assunta spegne 102 candeline.

A festeggiare l'importante traguardo ben 6 figli (il più grande ha 80 anni, il più giovane 61), 14 nipoti e 12 pronipoti.

Nata nel 1919 ad Ingurtosu, luogo che tiene sempre nel cuore, ma dal 1945 residente a Carbonia, Assunta Biancu vedova Fois (il marito Angelo è mancato nel 1995) ha festeggiato oggi il suo 102° compleanno.

Purtroppo però, quest'anno la famiglia ha festeggiato solo virtualmente in videochiamata, perché nonna Assunta è attualmente ospite della casa di riposo di Serbariu (dove le visite sono vietate causa Covid).

Nonna Assunta ha spento le candeline insieme agli altri ospiti della struttura, offrendo loro una fetta di torta sulla quale faceva bella mostra di sé il numero 102.

Nonostante la veneranda età gode di ottima salute, a tavola non si priva di nulla, e non manca di riprendere i figli ogni qualvolta lo ritiene necessario.

© Riproduzione riservata