Singolare episodio fra ieri sera e questa mattina nella periferia nord di Carbonia: un piccolo gregge di cinque pecore se n'è andato a spasso tra via Barbagia e via Dalmazia in alcuni casi anche entrando in qualche giardino e orto.

La scena è stata notata da non poche persone le quali hanno provveduto a segnalare l'accaduto e a cercare di capire da quale ovile potessero essere scappate o se per caso durante il pascolo nelle campagne qualche pastore potesse aver perso gli ovini i quali vagavano senza meta.

La presenza di pecore che lambiscono la città è stata vista di recente anche ai margini est di Carbonia tra via Tirso e via Sicilia.

