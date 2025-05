Dopo la segnalazione dei residenti, il Comune è corso ai ripari: è stato rimosso il grosso faretto a penzoloni nel lampione del disastrato campo di calcetto di via Dalmazia.

Il supporto era fissato al palo ad una altezza di circa dieci metri solo con un filo che rischiava di spezzarsi. E il lampione stava fra i limiti del campetto e il parco pubblico del quartiere popolare di via Dalmazia - via Ospedale.

Ma restano scandalose le condizioni del campetto costruito una quindicina di anni fa: è completamente distrutto, del manto sintetico esiste ben poco e le porte sono state smantellate. Nel corso degli anni le amministrazioni comunali che si sono succedute non hanno mai messo in programma la sistemazione dell'impianto sportivo realizzato per dare un punto di aggregazione ai ragazzi del rione.

© Riproduzione riservata