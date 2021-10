Ha avuto un malore e cadendo, considerata la sua età, si è procurata la sospetta frattura di alcune costole e lesioni in altre parti del corpo. Ma era sola in casa e alla fine le sue richieste di aiuto sono state udite da alcuni vicini a cui non è rimasto che chiedere senza perdere tempo l’intervento dei vigili del fuoco e di un'ambulanza del 118.

È il soccorso avvenuto questa sera a Carbonia nei confronti di una pensionata di 90 anni, vittima di un incidente domestico. Considerata l'impossibilità di accedere alla porta principale dell'alloggio al secondo piano di una palazzina, i soccorritori hanno installato una scala esterna e una volta forzata una finestra si sono introdotti nell'appartamento consentendo pochi istanti dopo ai medici e infermieri del 118 di avere accesso libero nell'abitazione.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. La poveretta è stata accompagnata all'ospedale Sirai di Carbonia.

