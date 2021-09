Un lavoratore in nero in un grosso cantiere edile di Carbonia, dove stanno operando in contemporanea be sei diverse ditte.

Lo hanno scovato ieri i carabinieri, che hanno contestato all’impresa la violazione della norma e comminato una sanzione da 3.600 euro.

Sarà un ottobre di controlli fortemente intensificati nel settore, fa sapere l’Arma. Le attività ispettive, già programmate, interesseranno l’intera provincia di Cagliari: riguarderanno sia le assunzioni e il lavoro nero che il tema della sicurezza, con la verifica delle norme, spesso disattese con effetti letali

Squadre composte da carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, da ispettori civili dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del capoluogo, specializzati sulla materia, accompagnati da pattuglie delle Stazioni competenti per territorio, batteranno diverse località per ispezionare obiettivi già pianificati e altri in corso di individuazione.

