I ladri sono tornati in azione a Carbonia. Utilizzando una spranga di ferro o forse un robusto bastone, i soliti ignoti sono riusciti a entrare all'alba in una pasticceria di viale Trieste, l'Archicake, e a impossessarsi dei soldi che i titolari avevano lasciato in cassa, circa trecento euro.

Sono stati i proprietari ad accorgersi di tutto e ad allertare i carabinieri, dopo aver sollevato le serrande dell'esercizio commerciale che ha aperto i battenti di recente, pochissimi mesi fa.

I ladri sono passati dal retro e hanno sfondato una porta posteriore riuscendo poi ad avere campo libero verso gli ambienti. Quindi si sono dati alla fuga indisturbati.

I militari hanno avviato accertamenti per cercare tracce utili a individuare i malviventi.

© Riproduzione riservata