I vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti questa sera per un incendio divampato all’esterno di un palazzo popolare alla periferia nord della città. In fiamme alcune masserizie accatastate nel tempo sotto il portico dell’edificio.

Il fumo ha annerito in parte una parete e il calore dell’incendio ha invece parzialmente compromesso l’intonaco del soffitto del porticato, rimosso per sicurezza dai vigili. Tuttavia occorrono accertamenti più approfonditi per capire l’entità esatta dei danni arrecati dalle fiamme.

A dare l’allarme sono stati i residenti del complesso che appartiene ad Area, Azienda regionale edilizia abitativa.

