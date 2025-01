Non piove, non c'è nemmeno una particolare umidità ma a Carbonia va comunque in tilt parte dell'illuminazione pubblica.

Accade in tutta una serie di strade nella zona nord della città dove sono spenti i lampioni di via Satta nel tratto medio basso, via Veneto, via Curiel, via Anglona, un lungo tratto di via Dalmazia che peraltro riceve il traffico intenso in entrata e in uscita dalla città.

Un simile problema di solito si manifesta a Carbonia per la vetustà degli impianti nelle giornate particolarmente piovose o per gli aumenti sensibili di umidità. Ma stavolta nulla di tutto ciò. E difatti non mancano le proteste dei cittadini.

