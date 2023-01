L'autovelox non conosce soste neppure in pieno inverno. Per garantire la sicurezza sulle strade cittadine e in quelle della periferia, nonché nelle frazioni a rischio, la Polizia municipale di Carbonia effettuerà in febbraio i controlli sistematici su tutto il territorio per verificare che siano rispettati i limiti di velocità da parte dei conducenti.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate dal segnale di indicazione temporaneo ad alta visibilità, con l’iscrizione “Polizia Municipale di Carbonia - Controllo elettronico della velocità”. L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e il controllo dei vigili.

Fra i siti prescelti, via Lubiana, via Dalmazia, Cortoghiana, le località della statale 126 a Sirai e a Nuraxeddu. Si riparte dal primo febbraio.

© Riproduzione riservata