Dovrebbe servire per collegare via Cannas a via Carducci, ma il ponte pedonale sul rio Cannas a Carbonia viene percorso solo da pochi temerari. Il motivo? L'incuria che lo circonda.

Per attraversarlo, infatti, bisogna passare tra spazzatura ed erbacce, spesso ricettacolo di insetti e animali infestanti.

Ma la preoccupazione dei residenti della zona è dettata anche dal pericolo incendi: nel caso si sviluppasse un rogo si metterebbero a rischio le proprietà che confinano col fiumiciattolo che taglia a metà la città.

Le erbacce (L'Unione Sarda - Usai)

Quello che un tempo era un passaggio obbligatorio, per chi si spostava a piedi da un quartiere all'altro della parte sud di Carbonia, oggi non viene più percorso e si preferisce allungare il tragitto piuttosto che dover passare in mezzo ai numerosi rifiuti che gli incivili hanno abbandonato in quest'angolo semidimenticato di Carbonia.

