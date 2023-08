Pare un assurdo, considerate le temperature di oltre 40 giorni di pochi giorni fa, ma il fortissimo maestrale ha costretto ad annullare e rinviare l'appuntamento che questa sera 5 agosto avrebbe visto protagonista la nota giornalista di Al Jazeera, Barbara Serra in occasione della proiezione del docufilm Fascism in the family, organizzato dal Comitato di Quartiere Serbariu.

Il maltempo questa sera non consente di svolgere la proiezione in piena sicurezza e l'evento è stato rinviato a data da stabilirsi.

Barbara Serra nel suo racconto e nel docufilm partirà dalla storia del nonno Vitale Piga, podestà di Carbonia tra il 1938 e il 1942, per poi indagare sui rapporti dell’Italia e degli italiani con il regime fascista. Un lavoro di ricostruzione storico-giornalistica premiato al New York Festivals Film & TV Awards con due medaglie d’oro nelle categorie Storia e Attualità.

