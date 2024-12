Il forte vento di maestrale che in queste ultime ore sta soffiando sulla Sardegna ha danneggiato due casette in legno presenti in via Manno a Carbonia. Sono utilizzate per le bancarelle di Natale del consorzio fieristico sulcitano, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La casetta di Natale ribaltata dal vento in via Manno a Carbonia (foto Murru)

L’episodio è avvenuto poco dopo le 7 di stamattina. Una delle due è stata completamente ribaltata dal vento, l’altra solo in parte.

Una delle casette danneggiate dal vento in via Manno a Carbonia (foto Murru)

La sistemazione delle due casette è avvenuta in tempi rapidi, durante la mattinata, per permettere che possano essere di nuovo utilizzate in vista delle feste: ora sono di nuovo a disposizione.

