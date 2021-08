Un gatto intrappolato nel vano motore di un'automobile parcheggiata in centro a Carbonia, intervengono i vigili del fuoco.

Un gattino di circa un mese è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti a seguito della chiamata della proprietaria dell'auto, Erica Fanni, una commerciante del centro.

L'animale si era nascosto all'interno del vano motore dell'Audi della donna, e a nulla erano valsi i tentativi di convincerlo ad uscire dall'auto.

L'intervento delle squadre di soccorso ha di fatto salvato il piccolo gatto che sarebbe potuto rimanere incastrato nel motore qualora l'automobile fosse stata messa in moto.

Allertata dal miagolio del gattino, Erica Fanni ha ben pensato di non spostare l'automobile fino all'arrivo degli operatori del 115 di Carbonia.

Ora il gatto verrà dato in adozione.

