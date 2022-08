La guerra alla velocità eccessiva che ancora adesso in varie zone di Carbonia si può riscontrare ha costretto oggi il Comune a emanare con decorrenza immediata due ordinanze: modificano la viabilità stradale cittadina e hanno l’obiettivo moderare la velocità dei veicoli.

Per garantire pertanto la sicurezza degli automobilisti e in vista di un futuro intervento di posa del nuovo manto stradale, è stato istituito il senso unico in via Sarrabus, nel tratto compreso tra via Sirri e via Puglie, e consentito il doppio senso di circolazione nel tratto invece compreso tra via Sardegna e via Sirri. Ordinanza dovuta anche al fatto che i tratti di strada interessati sono quasi disastrati.

È stato poi istituto il senso unico in via Pistincu, rione prossimo a Medadeddu: hanno la precedenza i veicoli che percorrono la strada in Is Toccus e la SP 78-bis. In questo caso, analizza il comandante dei vigli urbani Andrea Usai, "si tratta di una prima fase di sperimentazione della nuova regolamentazione". La sp 78 bis è una strada a scorrimento abbastanza veloce e questo spiega come mai sia stata intrapresa l'ordinanza.

