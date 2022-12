Ha danneggiato con un punteruolo frangi-vetri una decina di auto parcheggiate nella parte nord di Carbonia per rubarvi all'interno soldi e oggetti, ma non ha fatto i conti con l'allarme dato da alcuni residenti e il pronto intervento di polizia e carabinieri che lo hanno arrestato.

L'episodio è avvenuto la notte scorsa nei pressi di via Veneto e via Dalmazia, dove a una decina di vetture sono state mandati in frantumi i vetri anteriori e posteriori.

L’azione dell’uomo, un 50enne del luogo, non è però passata inosservata e al termine del blitz le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo e ad arrestarlo mentre tornava a casa. Nelle sue disponibilità diversi oggetti prelevati da nove autovetture parcheggiate nelle vicinanze della via che sono risultate essere danneggiate.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato in flagranza.

Di recente Carbonia ha subito altri pesanti atti di vandalismo, sempre ai danni di autovetture.

