Una manovra sbagliata di un furgone e va in pezzi una condotta idrica, in parte pubblica, parte privata.

A Carbonia sono dovuti intervenire gli operai di Abbanoa, assieme ai vigili urbani, per una maxi perdita di acqua che si è riversata da via D'Annunzio, quasi all’angolo con via Lombardia, sino alla trafficata via Sebastiano Satta.

Ettolitri di acqua persi, con due pozzanghere ancora presenti e che faticano ad evaporare.

Pesante, e si protrae da giorni, anche la perdita idrica fra via Lucania e via 18 Dicembre: l'acqua da quasi una settimana si sta riversando sulla rotonda fra le due strade e scende poi sino a via Cannas.

Ieri invece è stata la volta della frazione di Cortoghiana: un intervento (programmato) di riparazione ha lasciato a secco per alcune ore alcune strade della ex circoscrizione.

