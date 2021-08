Fiamme alla periferia di Carbonia nella frazione di Barbusi: i vigili del fuoco sono dovuti accorrere per un incendio divampato senza dubbio per cause dolose nei pressi della frazione di Caput Acquas, poco distante da una palazzina abitata abusivamente da diverse famiglie e nelle vicinanze della quale sono state realizzate diverse discariche abusive di notevoli dimensioni.

Il fuoco è stato infatti appiccato su uno dei cumuli di rifiuti e ha facilmente aggredito poi la vegetazione circostante ma il pronto intervento delle squadre dei pompieri ha evitato che si potesse propagare, in considerazione del vento che da qualche ora si sta sollevando nel territorio.

Il rogo è stato appiccato su ammassi di rifiuti vari come elettrodomestici, materiali plastici ferrosi e ogni genere di accumulo di carta. Circostanza equiparabile a una bomba ecologica e difatti è finita anche al centro di un recente incontro fra il sindaco, i residenti della palazzina e il Comitato di quartiere finalizzato a cercare di evitare l'accensione di roghi.

