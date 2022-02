Esplode la canna fumaria di una stufa, paura per una famiglia di Carbonia. Il fatto è accaduto ieri notte in vico Domenico Millelire, intorno alle 21.

La coppia ha immediatamente chiamato il centralino del 115 e vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo.

Fortunatamente per la famiglia i danni sono stati limitati e all'arrivo dei soccorsi le fiamme erano già state domate.

All'origine dell'episodio, probabilmente, un'ostruzione della canna fumaria dovuta all'errata manutenzione della stessa.

Un fatto che poteva causare danni ben più gravi ma che si è risolto con un brutto spavento che rimarrà impresso a lungo nella memoria della famiglia.



© Riproduzione riservata