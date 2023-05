Il clima è cambiato e anche Carbonia paga pegno: nonostante i diserbi, parte della città è ancora invasa da erbacce e occorrono addirittura altri due interventi straordinari che costeranno 130mila euro. Interventi con diserbo meccanico di erbe infestanti.

A illustrare i provvedimenti sono l’assessore all'Ambiente Manolo Mureddu e il sindaco Pietro Morittu: «Negli ultimi 13 mesi abbiamo effettuato tre interventi ma complici il divieto di usare diserbanti chimici, il clima tropicalizzato con periodi di caldo e piogge improvvise e il dissesto di molti marciapiedi, il decoro è ancora deficitario». Pertanto il Comune ha dedicato un nuovo, straordinario, investimento per un quarto e poi un quinto diserbo anche in aree di solito non comprese nei servizi.

Questi nuovi interventi non hanno precedenti col passato: generalmente in città simili a Carbonia i giri di diserbo sono al massimo due. Contestualmente il sindaco ha emanato un’ordinanza nei confronti di cittadini e altri enti pubblici (in primis Provincia, Area e Asl) per la pulizia di aree non comunali.

