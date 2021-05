Sono rimasti fermi per mesi nonostante l'avvio scattato lo scorso agosto: oggi, anche a seguito delle proteste e dello stupore dei cittadini, sono ripartiti a Carbonia alcuni cantieri che stanno consentendo la posa dei nuovi marciapiedi in via della Vittoria, viale Arsia, il completamento della nuova rotonda fra viale Trento e via Della Vittoria. In un secondo momento la posa dell'asfalto in via Costituente, in un tratto in cui è stato necessario intervenire pesantemente perché le radici dei pini avevano smantellato la strada.

I lavori erano fermi da molte settimane in attesa che il Comune completasse le procedure di consegna del subappalto. Nel frattempo però i disagi sono aumentati (di pari passo con le proteste) perché in tratti in cui lo smantellamento era avvenuto lo scorso autunno, tutto o quasi era rimasto come allora. Oggi gli operai dell'impresa sono al lavoro davanti alla scuola media Sebastiano Satta.

