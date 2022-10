Il degrado fra i palazzi popolari di via Dalmazia e via Ospedale a Carbonia non conosce limiti. Nonostante gli interventi di bonifica dei volontari (uno nel corso dell'estate, l'altro ieri mattina tutto attorno al campetto di calcio in disuso da anni), i cortili fra gli edifici Area presentano una situazione oscena, tanto che se ne discuterà in Consiglio grazie a una mozione del centrodestra (prima firmataria la consigliera Daniela Garau).

L'area pubblica antistante i palazzi del tratto alto di via Dalmazia è un’area verde dalle enormi potenzialità che potrebbe rendere l’intero quartiere più vivibile oltre a rappresentare uno dei polmoni verdi della città.

Invece lo stato di grave abbandono dell’intera area è palese, aggravatosi con la stagione estiva, con sterpaglie e vegetazione incolta e con un’incuria manifestata da rifiuti abbandonati in ogni angolo dei giardini interni, fra scocche di auto a pezzi adiacenti e prossime agli ingressi dei palazzi.

La mozione suggerisce alla Giunta di pianificare un intervento di massima urgenza "al fine di porre rimedio ai problemi, anche di natura igienico sanitaria". L'agglomerato appartiene ad Area e gli spazi interni trasformati in discariche dovrebbero essere gestiti dal condominio degli inquilini.

