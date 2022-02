Pezzi di intonaco e calcinacci sono crollati questa mattina nei portici di piazza Ciusa, sede di attività commerciali, al punto che sul posto sono intervenuti prima i vigili del fuoco poi gli operai del cantiere comunale. La segnalazione è scattata quando alcuni passanti hanno notato frammenti di cemento venir giù dal soffitto del solaio del lungo porticato che caratterizza i palazzi del centro storico di Carbonia. Per fortuna nessuno si trovava a passare nel punto in cui sono crollati i pezzi.

Richiamati da una telefonata al 115, sul posto sono accorsi i pompieri che hanno finito di staccare i frammenti pericolanti e hanno messo in sicurezza la zona in attesa che scattino i lavori di ripristino dello stabile. A parte il comprensibile disagio, le attività commerciali vicine potranno operare tranquillamente sebbene sussistano alcune limitazioni dovute al posizionamento delle transenne. Non è il primo episodio in pieno centro.

© Riproduzione riservata