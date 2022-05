Hanno udito uno schianto improvviso e hanno subito pensato a un grave incidente stradale: invece quando si sono affacciati alle finestre in strada hanno visto un lampione dell'illuminazione pubblica. Era appena crollato di netto.

E' successo questa sera in via Piero Gobetti, nel rione di Rosmarino a Carbonia, quasi alla confluenza con via Liguria.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le squadre di operai per la rimozione dell'infrastruttura. Per fortuna in quel momento in strada non transitava alcun veicolo, e neppure alcun passante sul marciapiede.

La caduta del lampione era stata tuttavia preannunciata dai residenti che avevano da tempo notato una leggera e sospetta inclinazione: stasera il lampione, già eroso nell'area del basamento, è crollato di colpo.

© Riproduzione riservata