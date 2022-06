Il Comune di Carbonia ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Di recente infatti, alcune associazioni di Combattenti e dell’Arma hanno richiesto il riconoscimento e a ciò si unisce il progetto, promosso dall’Anci nel 2021, che ha il medesimo scopo.

“Con questa celebrazione - ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu - rinnoviamo il dovere del ricordo, nel segno del sacrificio di chi è caduto in guerra per i propri ideali: onorare una salma sconosciuta è il modo per onorare tutti coloro che hanno perso la vita combattendo”.

L’anno scorso è stato celebrato il centenario del Milite Ignoto: l’idea risale alla Prima Guerra Mondiale durante la quale Serbariu, il Comune che esisteva prima di Carbonia e che gli ha dato i natali, ha visto cadere in combattimento ben 49 uomini.

“Con una delibera di Giunta specifica – dice l'assessore agli Affari generali Katia Puddu - abbiamo dato avvio a tale procedimento che si concretizzerà con la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc”.

Intanto sabato 18 giugno alle 18 si terrà in piazza Roma una manifestazione con la cittadinanza; invitate le associazioni combattentistiche e dell’Arma, Forze dell’Ordine e autorità militari.

© Riproduzione riservata