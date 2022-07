È iniziata a Carbonia l'era della mobilità eco sostenibile e a dare il buon esempio è anche il Comune: da oggi è infatti operativa un’auto elettrica, ottenuta grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale all’Industria (40.000 euro) e senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione municipale.

L’auto, a zero emissioni, sarà funzionale, quasi per logica, all’attività del Servizio Ambiente che sarà impegnato anche nella sfida di incrementare il numero di postazioni di ricarica per auto elettriche alimentate da fonti rinnovabili.

Fra il 2020 e il 2021, nel corso del precedente mandato, di postazioni analoghe ne sono state installate una decina, sparse fra il centro, la periferia e pure le frazioni, ed è sovente notare cittadini in possesso di vetture elettriche fare rifornimento.

Il Servizio Ambiente, in ragione delle sue attività, è quello che comporta per i dipendenti assegnati la maggior necessità di spostarsi e di percorrere il territorio comunale: quindi per il Comune le conseguenze saranno evidenti in termini di risparmio di costi di carburante.

