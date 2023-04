La cittadinanza di Carbonia ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Per festeggiare questa ricorrenza oggi in piazza Roma, il sindaco Pietro Morittu ha deposto una corona d’alloro presso la targa dedicata ai caduti della Liberazione. L’evento è stato organizzato dall’assessorato agli Affari Generali e dalla Polizia Locale con tutte le associazioni degli ex combattenti.

«Il 25 Aprile rendiamo il giusto omaggio agli uomini e donne - ha sottolineato il sindaco - che hanno sacrificato la vita per la conquista di diritti di cui oggi possiamo beneficiare: valori democratici che non possiamo considerare scontati o dati per acquisiti, ma che vanno salvaguardati, protetti e trasmessi coinvolgendo le giovani generazioni e le scuole».

