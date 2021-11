I pompieri di Carbonia sono intervenuti poco fa in via Cannas per liberare dall'acqua le cantine di un edificio commerciale attualmente sfitto. Allertati dai proprietari del grosso locale, i soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo.

Al momento non è chiaro se i locali si siano allagati per le piogge di questi giorni o per la rottura di una tubatura. Per le operazioni si è reso necessario l'utilizzo di 2 grosse pompe per il sollevamento delle acque che rigettavano il liquido in strada. Un enorme quantitativo di acqua ha così invaso l'intera carreggiata di via Cannas per oltre 200 metri, causando un moderato rallentamento del traffico.

L'intervento dei Vigili del fuoco (L'Unione Sarda - Usai)

