I vigili del fuoco di Carbonia sono dovuti intervenire per un incendio che ha coinvolto la canna fumaria e in parte il caminetto di un appartamento di una palazzina quadrifamiliare di via Roux.

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno notato le fiamme sprigionarsi dall'infrastruttura.

All'interno dell'alloggio c'erano in quel frangente due donne.

Il ritorno di fumo si è esteso poi sulle pareti dell'alloggio, nella zona della cucina, provocando danni leggeri e conseguenti disagi.

In base a una prima valutazione compiuta dagli operatori, a provocare l'incendio sarebbe stata la scarsa manutenzione dell'impianto di aerazione oppure un problema strutturale.

