Solo per oggi a Carbonia open day per la campagna vaccinale anti Covid-19: sarà infatti possibile recarsi nella palestra di via Balilla ed effettuare la prima vaccinazione anche se si è sprovvisti è un appuntamento.

L'invito è rivolto a tutta la popolazione dai 12 anni in su che ancora non ha provveduto a vaccinarsi, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore, sarà necessario per tutti portare con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria.

Il centro vaccinale sarà aperto fino alle 18 di stasera, tutti coloro che ancora non l'avessero fatto sono invitati a cogliere l'occasione per vaccinarsi senza una prenotazione.

