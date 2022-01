I vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti per mettere in sicurezza un balcone al quarto piano di un palazzo in via Dalmazia, dal quale sono caduti grossi pezzi di calcestruzzo.

Un’automobile, parcheggiata negli stalli proprio sotto il palazzo, è stata lievemente danneggiata dalla caduta dei pesanti blocchi che si sono riversati anche in strada, frantumandosi sull'asfalto.

Fortunatamente, in quell’istante, nessuno passava sotto il palazzo.

Non è la prima volta che fatti del genere accadono nei palazzi popolari di via Dalmazia e non si contano gli interventi del 115 chiamati a mettere in sicurezza le parti pericolanti.

© Riproduzione riservata