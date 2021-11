Gli automobilisti se lo sono ritrovato in mezzo alla strada e alcuni hanno dovuto frenare all'improvviso: è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per il crollo di un pino venuto giù in viale del Minatore, fra le principali strade di accesso a Carbonia.

L'albero fa parte di un lunghissimo filare che adorna il viale su entrambi i lati: erano stati messi a dimora una ventina di anni fa e adesso cominciano ad avere notevoli dimensioni, ma le piogge incessanti di questi giorni e il vento sostenuto di ieri hanno minato la stabilità delle radici di alcuni alberi che appaiono prossimi alla caduta.

Come nel caso del pino crollato in mezzo alla carreggiata: subito dopo la segnalazione degli automobilisti al 115, sono stati gli stessi vigili a rimuovere l'alberatura perché stava costituendo non solo un intralcio ma anche un pericolo per la circolazione.

