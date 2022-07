Cade un palo dell'illuminazione a Carbonia.

È successo questa notte in via Mazzini in una zona spesso frequentata da bambini e famiglie.

Il palo si è adagiato nel lato opposto alla strada, finendo sulla recinzione del campo sportivo di Santa Barbara, causando lievi danni alla struttura.

Potrebbe essere caduto a seguito dell'azione del tempo e della corrosione della base.

La zona è spesso affollata durante allenamenti e partite di calcio ma fortunatamente nella notte nessuno passava su quel lato del marciapiede.



