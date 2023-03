A Carbonia un autobus di linea ARST finisce in panne proprio nel cuore di una rotonda e per quasi due ore il traffico subisce pesanti rallentamenti in una delle zone nevralgiche della città.

Il mezzo pubblico ha avuto un guasto improvviso e si è bloccato esattamente nel centro del rondò, fra via Giovanni Maria Lai, l'ingresso della Grande miniera di Serbariu e via Aspromonte.

Per questioni di sicurezza la polizia municipale ha dovuto deviare interamente il traffico che sopraggiunge dalla statale 126 nei pressi della rotonda di Is Maccionis.

Un disagio inevitabile in attesa della conclusione degli interventi di riparazione e soprattutto di rimozione del mezzo.

© Riproduzione riservata