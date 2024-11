Traffico rallentato questa mattina sulla Statale 126 all’ingresso di Carbonia per un tamponamento avvenuto poco dopo le 9 all’altezza del cavalcavia per la provinciale 78 Bis.

L’incidente che ha coinvolto una betoniera che per cause da accertare ha tamponato una Fiat Punto, che a causa dell’urto è finita in cunetta, per fortuna senza ribaltarsi. Sul posto sono arrivati immediatamente il personale in servizio 118 della Sulcis Emergenze e dell’Asvoc.

Una donna è stata trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti dovuti all’impatto.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carbonia e Cortoghiana, che hanno regolato il traffico in ingresso e uscita dalla città oltre ad aver effettuato i rilievi per accertarne le cause.

