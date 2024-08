Un animale avrebbe attraversato all’improvviso la carreggiata e il guidatore ha cercato di schivarlo, finendo fuori strada.

Questa, secondo una prima ricostruzione, la causa dell’incidente avvenuto nella notte sulla Sp 78 Bis, a Carbonia, costato la vita a una ventisettenne di origine rumena.

Al volante dell’Alfa Romeo 156 c’era il marito della vittima, un trentaduenne di Carbonia. In auto c’erano anche il figlio, minorenne, e un cinquantaquattrenne.

Durante i rilievi i carabinieri di Carbonia hanno accertato che l’autista, per cause in corso di accertamento ma verosimilmente legate all'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale, ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la sua corsa in una scarpata.

La ragazza è morta poco dopo l’impatto, gli altri feriti sono stati trasferiti al Sirai.

